Стали известны сроки выхода умного кольца Samsung

Wccftech: Samsung представит умное кольцо Galaxy Ring со смарт-часами в июле

Корпорация Samsung запланировала выпуск первого смарт-кольца летом. Об этом сообщает издание Wccftech.

Журналисты медиа заявили, что эту информацию в своем LinkedIn подтвердил руководитель направления B2B Samsung Electronics Дэниел Сын. Менеджер корпорации отметил, что новый носимый продукт для здоровья и хорошего самочувствия появится во второй половине этого года, очевидно, намекая на умное кольцо.

По мнению авторов Wccftech, Galaxy Ring могут представить в июле. Также стало известно, что в эти сроки будет запланирован анонс умных часов Galaxy Watch 7. Таким образом, корейская корпорация дополнит свою линейку новыми носимыми гаджетами для здоровья и спорта.

Характеристики умного кольца, которое было анонсировано в январе, не раскрыты. Однако отраслевой аналитик Ави Грингарт рассказал, что Galaxy Ring имеет крайне малый вес, несколько размеров, функции для отслеживания показателей здоровья, самочувствия и сна.

Ранее выяснилось, что корпорация Samsung отключит голосового помощника от Google на всех своих телевизорах. В компании не стали уточнять, по каким причинам телевизоры буду лишены одной из функций.