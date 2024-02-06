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20:54, 6 февраля 2024Наука и техника

Стали известны сроки выхода умного кольца Samsung

Wccftech: Samsung представит умное кольцо Galaxy Ring со смарт-часами в июле

Кадр: SKD / YouTube

Корпорация Samsung запланировала выпуск первого смарт-кольца летом. Об этом сообщает издание Wccftech.

Журналисты медиа заявили, что эту информацию в своем LinkedIn подтвердил руководитель направления B2B Samsung Electronics Дэниел Сын. Менеджер корпорации отметил, что новый носимый продукт для здоровья и хорошего самочувствия появится во второй половине этого года, очевидно, намекая на умное кольцо.

По мнению авторов Wccftech, Galaxy Ring могут представить в июле. Также стало известно, что в эти сроки будет запланирован анонс умных часов Galaxy Watch 7. Таким образом, корейская корпорация дополнит свою линейку новыми носимыми гаджетами для здоровья и спорта.

Характеристики умного кольца, которое было анонсировано в январе, не раскрыты. Однако отраслевой аналитик Ави Грингарт рассказал, что Galaxy Ring имеет крайне малый вес, несколько размеров, функции для отслеживания показателей здоровья, самочувствия и сна.

Ранее выяснилось, что корпорация Samsung отключит голосового помощника от Google на всех своих телевизорах. В компании не стали уточнять, по каким причинам телевизоры буду лишены одной из функций.

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      Андрей Ставицкий
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