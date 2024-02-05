Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:54, 5 февраля 2024Наука и техника

Телевизоры Samsung лишатся важной функции

GizmoChina: из телевизоров Samsung удалят помощника Google Assistant 1 марта

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Корпорация Samsung отключит голосового помощника от Google на всех своих телевизорах. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Журналисты медиа ознакомились с обновленным соглашением использования фирменных телевизоров бренда. В материале говорится, что с 1 марта 2024 года на всех смарт-телевизорах будет удален голосовой помощник Google Assistant. Правило будет касаться как новых устройств, так и находящихся в использовании телевизоров.

Samsung впервые добавила голосовой помощник в модели 2020 года выпуска. В настоящий момент виртуальный ассистент доступен в устройствах 2020-2022 годов выпуска, моделях Crystal UHD, Lifestyle, QLED. В корпорации не стали уточнять, по каким причинам телевизоры буду лишены одной из важных функций.

Журналисты отметили, что почти все крупные производители телевизоров — LG, Sony, TCL и Hisense — продолжают поддерживать Google Assistant. По словам авторов, начиная с весны пользователи гаджетов Samsung вынуждены будут пользоваться другими голосовыми помощниками.

В декабря 2023 года голландские защитники прав потребителей подали в суд на компанию Samsung. Поводом стало давление корпорации на ретейлеров с 2013 по 2018 год, из-за которого телевизоры бренда продавались в магазинах не ниже определенного порога цен.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Москву приехал скандальный американский журналист Такер Карлсон. Чем он известен и возьмет ли интервью у Путина?

      Стало известно нежелании капитана «Спартака» оставаться в команде из-за тренера

      В Раде заявили о коррупционных рисках из-за нового проекта о мобилизации

      Захарова прокомментировала слухи об отставке главкома ВСУ Залужного

      Стало известно о слежке за подозреваемой в работе на Россию евродепутатом

      У Карла III обнаружили рак

      Болгария заявила о готовности передать Украине оружие за солидную компенсацию

      Миллиардер организует «олимпиаду на стероидах» и требует разрешить допинг. Почему в этом он видит путь к вечной жизни?

      В Европе упали цены на газ

      Россиян предупредили о нетипичных симптомах смертельно опасной болезни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше