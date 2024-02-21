Раскрыта долгосрочная опасность курения

Nature: после отказа от курения требуются годы на восстановление

Ученые раскрыли длительное влияние курения на здоровье спустя годы после отказа от этой привычки. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature, табак оказывает долгосрочный эффект на иммунную систему, защищающую организм от инфекций.

Специалисты проанализировали образцы крови, взятых у 1000 здоровых людей, живущих во Франции. Были выявлены долгосрочные изменения в адаптивном иммунитете, формирующемся с течением времени и запоминающем чужеродные патогены, с которыми сталкивается организм. При этом эффект от курения на адаптивный иммунитет превосходит влияние недостатка сна или физической активности.

Хотя врожденный иммунитет восстанавливается сразу после отказа от курения, для возвращения адаптивного иммунитета к норме требуются годы или десятилетия. При этом нельзя сказать, какие это может вызвать последствия для здоровья, включая опасность заражения инфекциями, развития рака или возникновения аутоиммунных заболеваний. Таким образом, отмечают авторы, лучше как можно раньше прекращать курить.

Ранее ученые Университета Торонто раскрыли, что отказ от курения способствует значительному продлению продолжительности жизни уже через несколько лет.