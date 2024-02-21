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10:19, 21 февраля 2024Ценности

Стилист Рогов показал свою сумку за 786 тысяч рублей

Фото: Telegram-канал ROGOV

Российский стилист Александр Рогов показал свою люксовую сумку за сотни тысяч рублей. Соответствующий пост появился в его личном Telegram-канале.

На размещенных кадрах эксперт предстал в классической белой футболке, молочной кофте на молнии и с капюшоном, а также в темно-коричневых брюках. Помимо этого, специалист примерил длинное серое пальто прямого кроя и белые кроссовки.

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Свой образ Рогов дополнил аксессуарами в виде солнцезащитных очков, серебряного кольца и черной кожаной сумки люксового бренда Balenciaga с многочисленными подвесками. Известно, что стоимость данного изделия на официальном сайте марки составляет 8,5 тысячи долларов (786 тысяч рублей).

Ранее в феврале стилист Рогов назвал состаренную одежду с дырами необходимой весной и летом. Речь шла о состаренных нарядах с намеренно созданным визуальным эффектом испорченного изделия.

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      Екатерина Ештокина
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