Среда обитания
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12:07, 21 февраля 2024Среда обитания

Россиянин пожаловался на ежедневно льющийся с потолка центнер воды

Житель Новосибирска пожаловался на ежедневно льющийся с потолка центнер воды

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

С подтекающего потолка новосибирской квартиры ежедневно льются десятки литров воды. В управляющей компании причину залива не выявили, передает Telegram-канал Mash.

Потолок, по словам собственников, в квартире подтекает с 90-х. За день воды набирается от 80 литров до центнера. Жильцы предполагают, что дело в неверном ремонте кровли. Рабочие могли не заполнить пустоты и сколы в плитах. Скапливающийся на крыше снег тает вблизи отопительных труб. Из-за промерзания ливневки талая вода сочится в квартиру.

Обращения в жилищную инспекцию плодов не принесли. Помощь сибирякам окажут волонтеры Народного фронта. Ситуацией также заинтересовались в Следкоме.

Ранее общественники пообещали помочь участнику СВО, в квартире которого третий год льется водопад с крыши. По поводу вечных протечек в доме амурчанин даже жаловался российскому президенту. На многолетние потопы в квартире сетовала и пожилая жительница Сахалина. Капремонт причины залива не устранил: герметизация межпанельных швов результатов не принесла.

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      Виктория Клабукова
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