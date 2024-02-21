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13:05, 21 февраля 2024Мир

Столтенберг оправдал участие НАТО в украинском конфликте

Столтенберг: поддержка Украины является способом почтить Навального
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Дальнейшая поддержка Украины является лучшим способом почтить Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), убежден генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Трансляция пресс-конференции велась на сайте организации.

По его словам, альянс продолжит посылать наемников и военную помощь Киеву. «Лучший способ почтить память Алексея Навального — это сделать так, чтобы президент России Владимир Путин не победил на поле боя, а победила Украина»», — оправдал Столтенберг участие НАТО в конфликте.

Также генсек рассказал, что Запад прилагает все усилия к качественной подготовке пилотов Вооруженных сил Украины к полетам на F-16, но это влияет на сроки отправки техники.

19 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал об идее присвоить имя Навального санкционному режиму Евросоюза, под который попадают лица, связанные с нарушением прав человека.

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      Варвара Кошечкина
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