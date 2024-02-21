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18:30, 21 февраля 2024Силовые структуры

Российский суд взыскал активы автодилера «Рольф» в пользу государства

В Петербурге суд взыскал активы автодилера «Рольф» в пользу государства

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Московский районный суд Петербурга взыскал в пользу государства активы одного из крупнейших российских автодилерских холдингов АО «Рольф». Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенная пресс-службе судов города.

Ранее Генпрокуратура подала в суд соответствующий иск. Ведомство потребовало обратить в доход государства все акции холдинга, принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100 процентов долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт» Санкт-Петербург и ООО «Рольф Тех».

Истец заявил, что указанное имущество было получено в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

В конце декабря 2023 года президент России Владимир Путин передал «Рольф» во временное управление Росимущества.

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