Российский суд взыскал активы автодилера «Рольф» в пользу государства

В Петербурге суд взыскал активы автодилера «Рольф» в пользу государства

Московский районный суд Петербурга взыскал в пользу государства активы одного из крупнейших российских автодилерских холдингов АО «Рольф». Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенная пресс-службе судов города.

Ранее Генпрокуратура подала в суд соответствующий иск. Ведомство потребовало обратить в доход государства все акции холдинга, принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100 процентов долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт» Санкт-Петербург и ООО «Рольф Тех».

Истец заявил, что указанное имущество было получено в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

В конце декабря 2023 года президент России Владимир Путин передал «Рольф» во временное управление Росимущества.