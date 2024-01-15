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22:32, 15 января 2024Силовые структуры

Активы «Рольфа» собираются взыскать через суд в пользу России

Генпрокуратура подала иск в суд для взыскания активов «Рольфа» в пользу России

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Генпрокуратура России подала иск в Московский суд Санкт-Петербурга с намерением взыскать активы одного из крупнейших российских автодилерских холдингов АО «Рольф» в пользу государства. Он был зарегистрирован 27 декабря, указано в карточке дела в базе суда, передает «Интерфакс».

Предварительное судебное заседание должно состояться 18 января. Как уточнили в пресс-службе городских судов, предметом иска являются все активы частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100 процентов долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт» Санкт-Петербург и ООО «Рольф Тех». Истец заявляет, что указанное имущество было получено в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

В конце декабря 2023 года президент России Владимир Путин передал «Рольф» во временное управление Росимущества, в частности, в управление попали акции кипрской Delance Limited. Основатель компании Сергей Петров назвал случившееся беспределом.

Позднее автодилер заявил о смене генерального директора, им стал выходец из «Авилона» Алексей Гуляев.

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