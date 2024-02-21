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04:35, 21 февраля 2024Интернет и СМИ

Такер Карлсон назвал помощь США Украине отмыванием денег

Такер Карлсон назвал помощь США Украине операцией по отмыванию денег
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон назвал помощь Соединенных Штатов Украине операцией по отмыванию денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Blaze.

По его словам, 60 миллиардов долларов не помогут Украине одержать верх над Россией. «Ни один честный человек не думает, что это сработает. Это операция по отмыванию денег. Многие люди зарабатывают на этом деньги», — добавил журналист.

Ранее Карлсон обвинил США в том, что, оказывая финансовую помощь Киеву, они откладывают неизбежное заключение мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, сенатор Линдси Грэм пытается убедить республиканцев в том, что в этот раз украинской стороне необходимо одолжить 60 миллиардов долларов, а не просто предоставить.

10 февраля сенатор-республиканец Рэнд Пол сообщил, что законопроект о выделении 60 миллиардов долларов помощи Украине является прямым оскорблением американцев.

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      Марина Совина
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