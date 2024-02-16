Карлсон: США откладывают неизбежное заключение мира между Россией и Украиной

Американский журналист Такер Карлсон обвинил США в том, что, оказывая финансовую помощь Киеву, они откладывают неизбежное заключение мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, сенатор Линдси Грэм пытается убедить республиканцев в том, что в этот раз Украине необходимо одолжить 60 миллиардов долларов, а не просто предоставить. Он отметил, что ряд политиков согласны с доводами сенатора, однако подчеркнул, что это является мошенничеством.

«Украина никогда не вернет долги. Это всего лишь более нечестный способ отправить в регион больше неучтенного оружия, отсрочить неизбежное мирное соглашение и уничтожить больше принудительно призванных в армию украинцев», — подчеркнул Карлсон.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оценил отношение рядовых граждан республики к конфликту. По его словам, несмотря на то, что общество «зомбировано» телемарафоном, который транслируется круглосуточно, большая его часть не хочет продолжения противостояния и выхода к границам 1991 года, о котором постоянно говорят власти в Киеве.