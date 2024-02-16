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03:18, 16 февраля 2024Бывший СССР

Экс-премьер Украины оценил отношение рядовых граждан к конфликту

Экс-премьер Украины Азаров: рядовые граждане не хотят продолжения конфликта
Николай Азаров

Николай Азаров . Фото: Alexander Widding / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, занимавший этот пост в 2010-2014 годах, в интервью «Известиям» оценил отношение рядовых граждан республики к конфликту.

По его словам, несмотря на то, что общество «зомбировано» телемарафоном, который транслируется круглосуточно, большая его часть не хочет продолжения противостояния и выхода к границам 1991 года, о котором постоянно говорят власти в Киеве.

Политик призвал представить рядовую семью, которая смотрит телевизор и слушает пропаганду. При этом люди прекрасно понимают, что парня 16-17 лет через год призовую на фронт, где он может лишиться жизни в окопах, украинцы видят, как рядом взрываются ракеты и происходят пожары.

«И кому этого хочется? Не надо упрощать: люди везде есть люди. Значительная часть уже воспитывается в духе ненависти, озлобления и так далее. Но это вовсе не означает, что таких людей 90 процентов или что они готовы хватать оружие и бежать в окопы и погибать непонятно за что и для чего», — заключил Азаров.

Ранее экс-премьер оценил вероятность возникновения нового майдана на Украине. По его словам, этого не произойдет, поскольку Запад не намерен финансировать его.

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      Марина Совина
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