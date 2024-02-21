Такер Карлсон высказался о смерти Навального

Журналист Такер Карлсон заявил, что его не очень интересовал Алексей Навальный

Американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию Blaze назвал идиотами тех, кто считает, что Россия может быть причастна к смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

«Они идиоты. Они на самом деле ничего не знают. Это те же люди, которые говорили нам, что Украина победит», — сказал он.

Также журналист пошутил, что это он убил Навального, но потом сказал, что понятия не имеет, был ли тот убит или нет. По словам Карлсона, Навальный его не очень интересовал.

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что смерть Навального сможет повлиять на конгрессменов из Республиканской партии, тормозящих выделение военной и финансовой помощи Украине.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что комментарии Вашингтона о смерти Навального являются вмешательством во внутренние дела России. Антонов отметил, что американские чиновники не хотят разбираться в обстоятельствах, а поспешили обвинить в случившемся российские власти.

Алексей Навальный умер в колонии «Полярный волк» на Ямале 16 февраля. В УФСИН сообщили, что заключенный пожаловался на плохое самочувствие после прогулки. Навального реанимировали в течение 30 минут, но не смогли спасти.