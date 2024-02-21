Тарасова назвала главную трагедию сезона в фигурном катании

Тарасова назвала дисквалификацию Валиевой главной трагедией сезона

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала событие в фигурном катании в нынешнем сезоне, которое больше всего ее расстроило. Слова специалиста приводит Metaratings.

«Ситуация, которая произошла с Камилой Валиевой, это не то что главное разочарование этого сезона, это трагедия сезона и несправедливое отношение. Мы будем стараться поддерживать ее и дальше во всех начинаниях», — заявила Тарасова. Она также предложила спортсменке обращаться к ней в случае необходимости.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Валиеву на четыре года за применение допинга. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

По мнению суда, спортсменка не смогла доказать, что принимала запрещенный препарат триметазидин, который был обнаружен в ее пробе, неумышленно. Спортсменка сдала положительную пробу в декабре 2021-го.