Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Сегодня
19:45 (Мск)
Ришар Гаске
Доха (м)
Анастасия Потапова
Сегодня
19:30 (Мск)
Чжэн Циньвэнь
Дубай (ж)
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ливерпуль
Сегодня
22:30 (Мск)
Лутон Таун
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Порту
Сегодня
23:00 (Мск)
Арсенал
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Наполи
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
18:38, 21 февраля 2024Спорт

Тарасова назвала главную трагедию сезона в фигурном катании

Тарасова назвала дисквалификацию Валиевой главной трагедией сезона

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала событие в фигурном катании в нынешнем сезоне, которое больше всего ее расстроило. Слова специалиста приводит Metaratings.

«Ситуация, которая произошла с Камилой Валиевой, это не то что главное разочарование этого сезона, это трагедия сезона и несправедливое отношение. Мы будем стараться поддерживать ее и дальше во всех начинаниях», — заявила Тарасова. Она также предложила спортсменке обращаться к ней в случае необходимости.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Валиеву на четыре года за применение допинга. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

По мнению суда, спортсменка не смогла доказать, что принимала запрещенный препарат триметазидин, который был обнаружен в ее пробе, неумышленно. Спортсменка сдала положительную пробу в декабре 2021-го.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Запорожская АЭС отключена от последней внешней линии электропередачи. ВСУ продолжают обстреливать ее

      В iPhone 15 появились расширенные настройки батареи

      Посол США посетила обвиняемого в шпионаже журналиста Эвана Гершковича

      Раскрыт бюджет второй части «Дюны»

      Стало известно о тяжелых потерях ВСУ при отходе из Авдеевки

      Россиянин выставил на продажу печать древнеримского царя за 7,5 миллиона рублей

      Россиянам раскрыли способ защититься от странного вируса на Пхукете

      В России повторно попытаются продать крупнейшего производителя спирта

      Российские мужчины раскрыли отношение к грязным волосам у женщин

      Российского экс-судью объявили в розыск по делу о покушении на мошенничество

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше