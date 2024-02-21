Спикер Госдумы Володин: Россия вернула себе рыбу, которую англичане ели 68 лет

Россия расторгла соглашение от 1956 года между правительствами СССР и Великобритании, которое позволяло рыбакам из Великобритании ловить рыбу в водах Баренцева моря. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решение парламентариев, заявил, что России удалось вернуть рыбу, которую англичане ели на протяжении 68 лет.

Решение отменить соглашение приняли после введения Великобританией новых санкций

После того как Великобритания исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле, госдума в среду денонсировала соглашение между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о рыболовстве.

В марте 2023 года Лондон ввел дополнительный 35-процентный тариф на ввоз в страну некоторых российских товаров. В список в том числе вошли железо, сталь, удобрения, дерево, серебро, свинец, железная руда, крепкий алкоголь, уксус, стекло, бумага, картон, корабли, белая рыба и другое.

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Соглашение о рыболовстве было подписано в мае 1956 года. Замминистра сельского хозяйства России Максим Увайдов заявил, что, согласно документу, британские рыбаки могли ловить рыбу в водах Баренцева моря, вдоль побережья Кольского полуострова, а также вдоль побережья острова Колгуев. Член комитета по международным делам Роза Чемерис отметила, что за последний год по этому соглашению добыли более 500 тысяч тонн рыбы.

Володин заявил о возвращении рыбы в Россию спустя 68 лет

В ходе пленарного заседания Володин напомнил, что соглашение было заключено 68 лет назад во времена первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

Он отметил, что Россия в одностороннем порядке разрешила Англии ловить рыбу около своих берегов. «Не только отдали рыбу, но и Крым отдали. А сейчас мы это возвращаем», — сказал он. Володин также подчеркнул, что рыбу вернул глава государства Владимир Путин.

[Президент России Владимир] Путин вернул нам нашу рыбу, потому что ее 68 лет ели англичане, бессовестные Вячеслав Володин спикер Госдумы РФ

Спикер Госдумы возмутился, что британская сторона объявила России санкции, а сама «на 40 процентов свой рацион формирует из нашей трески». «Вот теперь пускай худеют, умнеют», — заключил он.