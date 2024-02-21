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03:56, 21 февраля 2024Мир

Три человека пострадали при обстреле больницы в секторе Газа

Красный полумесяц: три человека пострадали при обстреле ЦАХАЛ больницы в Газе

Израильские военные обстреляли больницу «Аль-Амаль» в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, три человека получили ранения. Об этом сообщает Палестинское общество Красного Полумесяца.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по медицинскому учреждению во вторник, 20 февраля. «Был нанесен значительный ущерб больничным помещениям, а также были ранены трое сопровождающих пациентов», — рассказали в организации.

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      Марина Совина
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