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08:38, 12 февраля 2024Мир

При ударе Израиля по Рафаху погибли 100 человек

Al Mayadeen: число погибших при ударе Израиля по Рафаху достигло 100 человек

Фото: Hatem Ali / AP

Число погибших в результате массированного удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Рафах на юге сектора Газа у границы с Египтом достигло 100 человек. Об этом сообщает бейрутский телеканал Al Mayadeen.

В результате авиаобстрела жилых домов и мечетей в Рафахе ранены более 230 человек. По информации вещателя, большинство погибших и пострадавших — женщины и дети.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по объектам в квартале Аш-Шабура в городе Рафах на юге сектора Газа.

10 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что из-за давления мирового сообщества операция по ликвидации движения ХАМАС в провинции Рафах на юге сектора Газа должна быть завершена к 10 марта.

Нетаньяху поручил закончить операцию до начала священного месяца Рамадан, который в 2024 году выпадает на период с 11 марта по 9 апреля.

Также на том же заседании Нетаньяху поручил военным представить план эвакуации более миллиона человек из города Рафах на юге сектора Газа. Он заявил, что данная мера необходима, из-за надвигающейся угрозы наземного вторжения со стороны ЦАХАЛ. По его словам, в Рафахе продолжают находиться четыре батальона ХАМАС, и операция по их уничтожению невозможна, пока в зоне боевых действий находятся мирные люди.

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      Марина Совина
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