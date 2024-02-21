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12:11, 21 февраля 2024Путешествия

Туристы застряли в лесу на неделю из-за ошибки карты Google и чудом выжили

Daily Mail: двое туристов застряли в лесах Австралии из-за ошибки карты Google

Фото: Irina Iriser / Unsplash

Двое австралийских туристов отправились в путешествие на машине и застряли в отдаленном лесу национального парка Квинсленда из-за ошибки навигатора. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Филипп Майер и Марсель Шене ехали из Кэрнса в Бамагу (северная часть Квинсленда). Карта Google рекомендовала им держаться грунтовой дороги, однако спустя около 60 километров пути их машина увязла в грязи. Поблизости никого не оказалось, поэтому мужчины решили отправиться на поиск помощи пешком.

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Добравшись до ближайшей реки, они безуспешно попытались пересечь ее, но вскоре сдались и заночевали там под деревом. Через неделю им удалось добраться до поселка Коен и попросить помощи у властей. По словам местных рейнджеров, туристы чудом выжили. Им помогли вытащить машину из грязи и рекомендовали использовать официальные карты.

Ранее двое американских туристов отправились в отпуск в Южную Африку и подверглись жестокому нападению и грабежу из-за карты Google. Супруги Джейсон и Кейт Золадз направлялись на машине в аэропорт Кейптауна и по рекомендации онлайн-карты свернули на опасный маршрут.

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      Зарина Дзагоева
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