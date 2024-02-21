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17:44, 21 февраля 2024Экономика

У «Роснано» стало меньше долгов

В «Роснано» заявили о сокращении долга на 28 миллиардов рублей в 2023 году

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

В 2023 году корпорация «Роснано» сократила долг на 28 миллиардов рублей — до 69 миллиардов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управляющего финансового директора Владислава Юнусова. При этом уточняется, что основная часть оставшегося объема обеспечена госгарантиями, а 48 миллиардов рублей приходится на банковские кредиты.

Как отметил Юнусов, долг формировался до 2021 года. По его словам, сейчас в «Роснано» продолжается работа в целях урегулирования задолженности и восстановления ликвидности. Большая работа была проделана в прошлом году, но корпорации нужно будет принять еще ряд решений. О каких именно решениях идет речь, Юнусов не сообщил.

Говоря о причинах возникновения проблем у корпорации, он отметил, что поводом стало применение традиционных долговых инструментов для венчурных инвестиций. «В результате с 2007 года, с момента основания компании, по конец 2023 года сумма фактически выплаченных ею процентов и купонов уже превышает 150 миллиардов рублей, что кратно выше остатка долга на текущую дату. Из них 50 миллиардов рублей — прибыль банков», — отметил он. Юнусов также напомнил, что 26 марта компании предстоит погашение облигационного займа на сумму 5,3 миллиарда рублей. «Мы считаем, что ресурсы для его погашения есть»,
— заверил он.

Осенью 2023 года «Роснано» опубликовало отчетность, из которой следует, что корпорация находится на грани банкротства. Чистый долг по итогам первого полугодия 2023 года превышал 95 миллиардов рублей, а требования кредиторов, как видно из документов, значительно выше стоимости активов. В феврале 2024-го в Кремле говорили, что «Роснано» проходит нелегкие процессы, которые связаны с ее долговыми обязательствами.

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      Платон Щукин
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