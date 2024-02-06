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14:47, 6 февраля 2024Экономика

В Кремле назвали нелегкими долговые процессы в «Роснано»

Пресс-секретарь президента Песков назвал нелегкими долговые процессы в «Роснано»

Фото: Михаил Метцель / POOL / ТАСС

Госкорпорация «Роснано» в настоящее время проходит нелегкие процессы, которые связаны с ее долговыми обязательствами. Таким образом ситуацию с подачей компанией иска в отношении ООО «Пластик Лоджик» прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

За подробными комментариями представитель Кремля предложил обращаться в правительство, поскольку это оно занимается этой темой. Осенью прошлого года он отмечал, что вопрос о банкротстве компании обсуждается в министерствах.

«Пластик Лоджик» — одно из громких вложений «Роснано» при бывшем главе корпорации Анатолии Чубайсе. Предполагалось, что компания будет выпускать не имеющие аналогов в мире гибкие планшеты, которыми оснастят российские школы. В таком качестве прототип планшета Чубайс показывал президенту Владимиру Путину, но конечный продукт не дошел до стадии производства.

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Ранее стало известно, что «Роснано» обратится в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве производителя, поскольку корпопации необходимо оптимизировать налоговые обязательства. Решение об инициировании процедуры было принято после «завершения оценки перспектив восстановления платежеспособности компании».

Чубайс покинул «Роснано» в декабре 2020 года. После двух лет работы нового руководства в 2022 году правительство начало обсуждать возможность расформирования компании. Спустя год в «Роснано» рассказали об угрозе банкротства.

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