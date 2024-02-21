Угрожавший ножом полицейским россиянин пойдет под суд

В Северной Осетии осудят угрожавшего ножом полиции мужчину

В Северной Осетии в отношении 49-летнего местного жителя возбудили уголовное дело об угрозе применения насилия и оскорблении представителя власти. Об этом в среду, 21 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в декабре 2023 года жители многоквартирного дома в городе Дигора сообщили в полицию об угрожающих безопасности действиях соседа, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Прибывшие на место полицейские попытались успокоить мужчину, но тот принялся их оскорблять и угрожать, размахивая ножом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области двух россиян задержали за покушение на жизнь полицейского.