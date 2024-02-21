Руководитель ГУР Буданов заявил о тяжелом положении ВСУ

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

«Кирилл Буданов... признал тяжелое положение украинских войск, которые уступают по численности и вооружению», — пишет издание, ссылаясь на интервью, которое ему дал Буданов.

Ранее глава ГУР уже заявлял о том, что ситуация на фронте для ВСУ складывается плохо. Причиной, по его мнению, является дефицит боеприпасов.

Буданов также отмечал, что Киеву будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, так как на этих территориях есть непрерывная линия снабжения.