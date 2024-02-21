Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:26, 21 февраля 2024Россия

Ушедший из Дома офицеров из-за БДСМ-вечеров работник описал одно из мероприятий

Ушедший из Дома офицеров из-за БДСМ-скандала Подкорытов: был на одной вечеринке

Ушедший из Окружного Дома офицеров (ОДО) в Екатеринбурге после БДСМ-скандала заместитель директора Георгий Подкорытов признался, что был на одном из мероприятий организатора секс-вечеринок. Об этом сообщает портал E1.RU.

Как заявил Подкорытов, он присутствовал на вечере в честь дня рождения организатора — Станислава Словиковского, однако в тот день событие не имело отношения к секс-тематике.

«Я был только на одном мероприятии — это был день рождения Стаса, но это было совсем не БДСМ, просто приходили люди и дарили ему подарки», — рассказал о своем участии в мероприятиях Словиковского экс-сотрудник ОДО.

При этом Подкорытов сообщил, что скандал был и на этом мероприятии. «Один парень пришел, видимо, пьяный и подрался с девушкой, тогда мы всех выгнали», — отметил он.

О проведении закрытых мероприятий в ОДО стало известно 20 февраля. Местные общественники пожаловались в прокуратуру, после чего надзорное ведомство начало проверку. По одной из версий, вечеринки проводил методист. Он открывал двери Дома офицеров после 23 часов и запускал в помещение людей.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Запорожская АЭС отключена от последней внешней линии электропередачи. ВСУ продолжают обстреливать ее

      Мужчин предупредили о главных признаках рака простаты

      В России вспыхнула машина с оставленными матерью детьми и попала на видео

      Ушедший из Дома офицеров из-за БДСМ-вечеров работник описал одно из мероприятий

      Следствие попросило суд Москвы арестовать троих руководителей общества глухих

      Переход на электрокары связали с улучшением здоровья детей

      Россиянам назвали особенность лихорадки денге

      Анна Седокова показала фигуру в полупрозрачном наряде

      Угрожавшего ремнем студенткам преподавателя-силовика проверят сотрудники МВД

      Патриарх Кирилл призвал священников усилить работу по предотвращению абортов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше