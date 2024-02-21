Ушедший из Дома офицеров из-за БДСМ-вечеров работник описал одно из мероприятий

Ушедший из Дома офицеров из-за БДСМ-скандала Подкорытов: был на одной вечеринке

Ушедший из Окружного Дома офицеров (ОДО) в Екатеринбурге после БДСМ-скандала заместитель директора Георгий Подкорытов признался, что был на одном из мероприятий организатора секс-вечеринок. Об этом сообщает портал E1.RU.

Как заявил Подкорытов, он присутствовал на вечере в честь дня рождения организатора — Станислава Словиковского, однако в тот день событие не имело отношения к секс-тематике.

«Я был только на одном мероприятии — это был день рождения Стаса, но это было совсем не БДСМ, просто приходили люди и дарили ему подарки», — рассказал о своем участии в мероприятиях Словиковского экс-сотрудник ОДО.

При этом Подкорытов сообщил, что скандал был и на этом мероприятии. «Один парень пришел, видимо, пьяный и подрался с девушкой, тогда мы всех выгнали», — отметил он.

О проведении закрытых мероприятий в ОДО стало известно 20 февраля. Местные общественники пожаловались в прокуратуру, после чего надзорное ведомство начало проверку. По одной из версий, вечеринки проводил методист. Он открывал двери Дома офицеров после 23 часов и запускал в помещение людей.