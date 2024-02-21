В Авдеевке испугались возвращения ВСУ

РИА Новости: жительница Авдеевки рассказала, что боится возвращения ВСУ в город

Жительница Авдеевки Татьяна поделилась в разговоре с РИА Новости, что боится возвращения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в город.

«Я боюсь, что Украина увидит меня. Придут и расстреляют. Страшно, очень страшно», — призналась женщина. Она рассказала, что хочет покинуть город и переехать к детям, которые уже долгое время живут в России. По словам Татьяны, она не виделась с ними уже девять лет. «Девять с половиной лет в этом дерьме. Здесь уже устали», — пожаловалась собеседница агентства.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских сил 17 февраля. 19 февраля российские войска заняли более выгодные рубежи в районе города.