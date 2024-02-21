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18:59, 21 февраля 2024Силовые структуры

В Башкирии восемь силовиков пойдут под суд за получение взяток при выдаче прав

В Уфе осудят «золотого гаишника» Шайбакова и 7 коллег за взятки при выдаче прав

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Уфе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД, получавших взятки за выдачу водительских удостоверений, и направила материалы в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Бывший начальник МРЭО ГИБДД Ильдус Шайбаков, известный в СМИ как «золотой гаишник», и семь его коллег обвиняются по статьям 210 («Организация и участие в преступном сообществе»), 290 («Получение должностным лицом взятки»), 291.2 («Мелкое взяточничество») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ в зависимости от роли и степени участия. По версии следствия, Шайбаков создал преступное сообщество, в которое в разное время вовлекал подчиненных.

С 2014 по 2020 годы соучастники по заранее разработанной схеме получили 55 взяток в размере от 4,5 до 65 тысяч рублей за содействие в сдаче экзаменов при выдаче водительских прав. Всего они успели получить около 1,3 миллиона рублей, действуя через посредников из числа сотрудников автошкол и близких знакомых и используя для перечисления денежных средств счета близких родственников. Преступная деятельность силовиков была пресечена в марте 2021 года.

В 2022 году имущество «золотого гаишника» и его близких было изъято и обращено в доход государства.

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      Олеся Мицкевич
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