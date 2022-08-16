В Башкирии имущество «золотого гаишника» обратили в доход государства

В Башкирии судебные приставы изъяли имущество задержанного «золотого гаишника» Шайбакова

В Башкирии судебные приставы изъяли и обратили в доход государства имущество и деньги бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД и его родственников. Об этом во вторник, 16 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан (УФССП).

У Ильдуса Шайбакова, известного в СМИ как «золотой гаишник», и его родственников конфисковали две машины, квартиру площадью 45,2 квадратного метра, два нежилых помещения площадью 263,9 и 284 квадратных метра, часть доли другого нежилого помещения, 60 тысяч долларов, 20 евро и 30,9 тысячи рублей.

Такое решение было принято, так как фигурант и его родные не смогли предоставить доказательства, что приобрели все это законным путем.

Известно, что владельцы двух транспортных средств передали их приставам добровольно после предупреждения о розыске и аресте автомобилей.

Экс-руководителя МРЭО, его заместителя и пятерых инспекторов обвиняют в получении 33 взяток. По данным следствия, с 2016 года гаишники выдавали права за деньги без фактической сдачи экзаменов. Таким образом им удалось заработать более миллиарда рублей. У соучастников было обнаружено имущество общей стоимостью 40 миллионов рублей, приобретенное на нелегальные доходы.

После возбуждения дела Шайбаков скрылся от следствия, а его сообщники были задержаны. Фигурант более года находился в федеральном розыске. 15 августа 2022 года правоохранители задержали его.