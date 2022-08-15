Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Задержание находившегося в розыске «золотого гаишника» попало на видео

МВД показало видео задержания находившегося в розыске «золотого гаишника» Шайбакова

Задержание бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД Башкирии, известного в СМИ как «золотой гаишник», попало на видео. Запись в понедельник, 15 августа, публикует пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

На кадрах видно, как правоохранители ведут мужчину в наручниках по полицейскому участку, затем сажают в служебную машину.

Ильдуса Шайбакова задержали 15 августа. Он более года находился в федеральном розыске.

Экс-руководителя МРЭО, его заместителя и пятерых инспекторов обвиняют в получении 33 взяток в составе преступной группы. По данным следствия, с 2016 года гаишники выдавали права за деньги без фактической сдачи экзаменов. Таким образом им удалось заработать более миллиарда рублей. У соучастников было обнаружено имущество общей стоимостью 40 миллионов рублей, приобретенное на нелегальные доходы.

После возбуждения дела Шайбаков скрылся от следствия, его сообщники были задержаны. У его заместителя Эльвира Сагитова правоохранители изъяли коллекцию из 15 дорогих часов, которые он прятал в сейфе.

Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Погиб один из лучших летчиков Украины
Алена Свиридова рассказала о самостоятельной постройке веранды в доме
Посетители зоопарка спасли женщину от аллигатора
Казахстан заявил о готовности признать власть талибов
Путин оценил работу российских войск на Украине
Путин заявил о больших перспективах подготовки иностранных военных в России
Россиянам назвали стоимость зимних туров на Кубу
Верховная Рада проголосовала за увеличение военных расходов Украины
Игравший в США российский хоккеист рассказал об адаптации к жизни на родине
Путин заявил об имеющихся на разных континентах союзниках у России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.