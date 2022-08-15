Задержание находившегося в розыске «золотого гаишника» попало на видео

МВД показало видео задержания находившегося в розыске «золотого гаишника» Шайбакова

Задержание бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД Башкирии, известного в СМИ как «золотой гаишник», попало на видео. Запись в понедельник, 15 августа, публикует пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

На кадрах видно, как правоохранители ведут мужчину в наручниках по полицейскому участку, затем сажают в служебную машину.

Ильдуса Шайбакова задержали 15 августа. Он более года находился в федеральном розыске.

Экс-руководителя МРЭО, его заместителя и пятерых инспекторов обвиняют в получении 33 взяток в составе преступной группы. По данным следствия, с 2016 года гаишники выдавали права за деньги без фактической сдачи экзаменов. Таким образом им удалось заработать более миллиарда рублей. У соучастников было обнаружено имущество общей стоимостью 40 миллионов рублей, приобретенное на нелегальные доходы.

После возбуждения дела Шайбаков скрылся от следствия, его сообщники были задержаны. У его заместителя Эльвира Сагитова правоохранители изъяли коллекцию из 15 дорогих часов, которые он прятал в сейфе.