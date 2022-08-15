Находившегося в розыске «золотого гаишника» задержали в Башкирии

В Башкирии задержали находившегося более года в розыске «золотого гаишника» Шайбакова

Полиция задержала бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова, известного в СМИ как «золотой гаишник». Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает «КП-Уфа».

Он более года находился в федеральном розыске.

Экс-руководителя МРЭО, его заместителя и пятерых инспекторов обвиняют в получении 33 взяток в составе преступной группы. По данным следствия, с 2016 года гаишники выдавали права за деньги без фактической сдачи экзаменов. Таким образом им удалось заработать более миллиарда рублей. У соучастников было обнаружено имущество общей стоимостью 40 миллионов рублей, приобретенное на нелегальные доходы.

После возбуждения дела Шайбаков скрылся от следствия, а его сообщники были задержаны. У его заместителя Эльвира Сагитова правоохранители изъяли коллекцию из 15 дорогих часов, которые он прятал в сейфе.