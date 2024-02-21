В Бразилии пожаловались на реакцию МИД Израиля на заявления Лулы да Силвы

Министр Пимента: МИД Израиля искажает слова Лулы да Силвы о «геноциде» в Газе

МИД Израиля искажает высказывания президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который ранее прокомментировал действия еврейского государства в Газе. Об этом рассказал министр, глава секретариата общественных связей администрации президента Паулу Пимента, передает РИА Новости.

«Глава МИД Израиля Исраэль Кац распространяет ложную информацию, приписывая президенту Луле да Силве мнение, которое он никогда не высказывал», — подчеркнул Пимента.

По его словам, бразильский лидер никогда не критиковал еврейский народ и никогда не отрицал холокост. Лула да Силва осуждает истребление гражданского населения в Газе, «которое продвигает крайне правое правительство Нетаньяху».

При этом с самого начала лидер Бразилии осудил террористическую атаку ХАМАС на израильский народ, резюмировал Пимента.

Ранее СМИ написали, что бразильский лидер назвал происходящее в секторе Газа геноцидом и сравнил с холокостом. После этого Израиль объявил Лулу да Силву персоной нон грата. Спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим назвал такое решение абсурдом, заявив, что оно лишь усилит изоляцию Израиля.

Глава МИД еврейского государства Исраэль Кац позже «рассказал», что Луис Инасиу Лула да Силва останется персоной нон грата в Израиле, пока не извинится за свои слова.