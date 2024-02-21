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13:25, 21 февраля 2024Мир

В Британии ракета дала осечку и упала рядом с министром обороны

The Sun: ракета Trident упала возле главы МО Британии из-за неудачного запуска

Кадр: The Sun

В Великобритании межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) в ходе запуска дала осечку и упала рядом с главой министерства обороны (МО) Грантом Шэппсом, который находился на борту подводной лодки HMS Vanguard, чтобы стать свидетелем испытаний. Об этом сообщает The Sun.

«Ракета Trident резко дала осечку и врезалась в океанские верфи британской атомной подводной лодки, которая ее запустила», — пишет издание.

Подробностей о том, что привело к неудачному запуску, представители оборонного ведомства Британии не разглашают «из соображений национальной безопасности».

Как подчеркивает издание, с 2016 года это второй случай неудачного запуска МБР в Великобритании.

2 февраля сообщалось, что военно-морские силы страны планировали провести испытания МБР в 90 километрах от Восточного побережья США. Ракета должна была преодолеть 6000 километров и упасть в море между Бразилией и Западной Африкой.

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      Лина Пивоварова
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