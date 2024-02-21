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13:23, 21 февраля 2024Культура

В Госдуме прокомментировали попадание русской классики в список запрещенных книг

Депутат Хинштейн: русской классике по закону о борьбе с ЛГБТ ничто не угрожает

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн прокомментировал информацию о попадании произведений русской классики в список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Книгам Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга, Мураками, Уайльда, как и всей остальной классике, — по нашим законам о борьбе с ЛГБТ-пропагандой ничто не угрожает!» — заверил политический деятель.

Он подтвердил, что перечень произведений был сформирован еще до принятия законов в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). По его словам, тогда «отрасль не понимала, как они будут работать и заранее готовилась к худшему». Он назвал опубликованный ранее список «набором страхов отрасли», которые не подтвердились в дальнейшем.

Хинштейн подчеркнул, что ни «Мегамаркет», ни другие маркетплейсы не собираются снимать с продаж работы Платона, Достоевского, Пруста и других авторов. По его словам, сейчас, в ходе внутреннего разбирательства, выясняется, почему в пресс-службе «Мегамаркета» верифицировали список запрещенной к продаже литературы.

Ранее стало известно, что разработанный в России список книг, подлежащих изъятию из-за пропаганды ЛГБТ, утратил актуальность.

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      Анастасия Астахова
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