Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:14, 21 февраля 2024Бывший СССР

В Херсонской области опровергли смерть губернатора

Пресс-служба губернатора Херсонской области Сальдо опровергла слухи о его смерти
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимира Сальдо опроверг слухи о смерти главы региона, которые ранее появились в ряде украинских Telegram-каналов, сообщает РИА Новости.

«Губернатор Владимир Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив с другими [подобными] сообщениями», — заявили в пресс-службе Сальдо.

Собеседник агентства подчеркнул, что информация о смерти губернатора не соответствует действительности, а ее распространением занимаются украинские власти.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что в августе 2022 года Украина отравила Сальдо рицином.

По словам самого губернатора, к его отравлению был причастен человек из его близкого окружения, который за деньги согласился быть иудой.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев прокомментировал взятие под контроль Авдеевки

      Украинские социологи отметили стремительное снижение рейтинга Зеленского

      В Херсонской области опровергли смерть губернатора

      Экс-сотрудник ЦРУ назвал сдачу ВСУ Авдеевки значительной победой России

      Медведев назвал укрепрайон в Авдеевке серьезным фортификационным сооружением

      Медведев оценил дальнейшие действия России в ходе СВО

      Госдеп указал дальнейшее направление антироссийских санкций

      ЕС призвали продвигать мирные инициативы вместо санкций против России

      Медведев прокомментировал сообщения о судьбе угнавшего Ми-8 летчика

      Экс-депутат Рады допустил уголовную статью для Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше