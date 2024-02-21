В Херсонской области опровергли смерть губернатора

Пресс-служба губернатора Херсонской области Сальдо опровергла слухи о его смерти

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимира Сальдо опроверг слухи о смерти главы региона, которые ранее появились в ряде украинских Telegram-каналов, сообщает РИА Новости.

«Губернатор Владимир Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив с другими [подобными] сообщениями», — заявили в пресс-службе Сальдо.

Собеседник агентства подчеркнул, что информация о смерти губернатора не соответствует действительности, а ее распространением занимаются украинские власти.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что в августе 2022 года Украина отравила Сальдо рицином.

По словам самого губернатора, к его отравлению был причастен человек из его близкого окружения, который за деньги согласился быть иудой.