В Херсонской области опровергли смерть губернатора
Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимира Сальдо опроверг слухи о смерти главы региона, которые ранее появились в ряде украинских Telegram-каналов, сообщает РИА Новости.
«Губернатор Владимир Сальдо попросил свою администрацию сделать скриншот украинского фейка и отправить его в архив с другими [подобными] сообщениями», — заявили в пресс-службе Сальдо.
Собеседник агентства подчеркнул, что информация о смерти губернатора не соответствует действительности, а ее распространением занимаются украинские власти.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что в августе 2022 года Украина отравила Сальдо рицином.
По словам самого губернатора, к его отравлению был причастен человек из его близкого окружения, который за деньги согласился быть иудой.