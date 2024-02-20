Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:15, 20 февраля 2024Россия

Глава Херсонской области сообщил об отравившем его рицином «Иуде»

Глава Херсонской области Сальдо: к отравлению причастен «Иуда» из близкого круга

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

К отравлению главы Херсонской области Владимира Сальдо причастен человек из его близкого окружения, который за деньги согласился быть «Иудой». Об этом сообщил сам Сальдо в своем Telegram-канале.

Как ранее заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, в августе 2022 года Украина отравила рицином губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

«К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял — за большие деньги он согласился стать иудой. Путь таких людей печален», — заявил Сальдо. Он предрек, что Украине предстоит ответить за совершенные преступления.

4 августа 2022 стало известно, что главу Херсонской области госпитализировали в одну из больниц Симферополя, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому. Вскоре Сальдо перевезли в НИИ имени Склифосовского в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В версии о смерти пилота-перебежчика в Испании нашли неувязки

      Российский альпинист пропал в горах Киргизии

      Россиянин жестоко избил предложившего ему заняться сексом соседа

      Умер автор победного гола в финале чемпионата мира-1990

      Россиян предупредили о вреде популярного средства чистки полости рта

      Американские пограничники назвали Байдена трусом

      Лукашенко приказал преобразовать армию в 2024 году

      В РПЦ назвали глупыми десятки миллионов россиян

      Успех фильма «Мастер и Маргарита» объяснили

      Россиянин ударил ножом подругу и лишил ее жизни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше