Глава Херсонской области Сальдо: к отравлению причастен «Иуда» из близкого круга

К отравлению главы Херсонской области Владимира Сальдо причастен человек из его близкого окружения, который за деньги согласился быть «Иудой». Об этом сообщил сам Сальдо в своем Telegram-канале.

Как ранее заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, в августе 2022 года Украина отравила рицином губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

«К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял — за большие деньги он согласился стать иудой. Путь таких людей печален», — заявил Сальдо. Он предрек, что Украине предстоит ответить за совершенные преступления.

4 августа 2022 стало известно, что главу Херсонской области госпитализировали в одну из больниц Симферополя, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в искусственную кому. Вскоре Сальдо перевезли в НИИ имени Склифосовского в Москве.

