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12:35, 21 февраля 2024Мир

В Испании сообщили о найденных отпечатках на документах летчика Кузьминова

El Mundo: на документах убитого летчика Кузьминова нашли его отпечатки пальцев

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

На документах, обнаруженных рядом с телом бывшего российского летчика Максима Кузьминова, который угнал Ми-8 на Украину в 2023 году, были найдены его отпечатки пальцев. Об этом сообщает газета El Mundo.

«Кузьминов, оригинальные отпечатки пальцев которого нашли на найденных при нем фальшивых документах, которые приписывали ему украинское гражданство, был убит в жилом районе Вильяхойосы, где проживает около 8 тысяч человек», — заявили в издании.

При этом соседи отмечают, что российский дезертир пробыл в этом районе всего несколько дней, о нем никто не знал ни в районном объединении Ла-Кала, ни в православной церкви Вильяхойосы, ни в соседнем супермаркете.

18 февраля представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил личность убитого в Испании мужчины, заявив, что им был Кузьминов. Однако Командование гражданской гвардии в испанской Аликанте не подтвердило смерть бывшего российского пилота.

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      Семен Александров
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