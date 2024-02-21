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07:53, 21 февраля 2024Наука и техника

В ЛНР оценили эффективность украинской ПВО

Марочко: ПВО Украины сбивает менее 20 % воздушных целей в Харьковской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина сбивает менее 20 процентов воздушных целей в Харьковской области, комбинированные ракетно-бомбовые удары Вооруженных сил (ВС) России стали одной из главных проблем украинской противовоздушной обороны (ПВО) на купянском направлении. Такую оценку в беседе с РИА Новости дал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его данным, из всего массива воздушных целей украинская ПВО в Харьковской области поражает порядка 18 процентов. Наиболее эффективная борьба украинской ПВО ведется против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различных типов, а самыми сложными целями являются крылатые ракеты и авиабомбы.

Ранее спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат сообщил о дефиците ракет для иностранных систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, во время ракетных атак ВСУ расходуют большой запас зенитных управляемых ракет.

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      Марина Совина
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