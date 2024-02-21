В ЛНР оценили эффективность украинской ПВО

Марочко: ПВО Украины сбивает менее 20 % воздушных целей в Харьковской области

Украина сбивает менее 20 процентов воздушных целей в Харьковской области, комбинированные ракетно-бомбовые удары Вооруженных сил (ВС) России стали одной из главных проблем украинской противовоздушной обороны (ПВО) на купянском направлении. Такую оценку в беседе с РИА Новости дал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его данным, из всего массива воздушных целей украинская ПВО в Харьковской области поражает порядка 18 процентов. Наиболее эффективная борьба украинской ПВО ведется против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различных типов, а самыми сложными целями являются крылатые ракеты и авиабомбы.

Ранее спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат сообщил о дефиците ракет для иностранных систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, во время ракетных атак ВСУ расходуют большой запас зенитных управляемых ракет.