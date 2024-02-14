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17:17, 14 февраля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о дефиците ракет для иностранных ПВО

Спикер ВВС Украины Игнат заявил о дефиците ракет для иностранных ПВО
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине наблюдается дефицит ракет для иностранных систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил представитель командования Военно-воздушных сил (ВВС) страны Юрий Игнат, цитирует ТАСС.

«Про дефицит можно сказать, он всегда будет», — сказал он. Игнат также вспомнил удары России, которые были нанесены 29 декабря. По его словам, во время подобных атак Украина расходует большой запас зенитных управляемых ракет.

Кроме того, он сообщил, что украинская сторона обсуждает с западными союзниками вопрос пополнения запасов этих боеприпасов. Игнат не рассказал, сколько ракет осталось у войск республики, отметив секретность таких данных.

Ранее Служба внешней разведки Эстонии заявила, что Россия превосходит Украину по производству и количеству боеприпасов. Как отмечается в отчете ведомства, рост западных производственных мощностей по сравнению с российскими значительно медленнее. Помимо этого, в эстонской разведке ожидают, что разрыв по снарядам между Украиной и Россией еще больше увеличится в этом году.

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      Кристина Есикова
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