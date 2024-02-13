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14:47, 13 февраля 2024Бывший СССР

Эстонская разведка назвала военное преимущество России перед Украиной

Разведка Эстонии: Россия превосходит Украину по производству боеприпасов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия превосходит Украину по производству и количеству боеприпасов. О военном преимуществе российских сил говорится в ежегодном отчете Службы внешней разведки Эстонии.

Согласно данным ведомства, Россия увеличила производство боеприпасов до трех-четырех миллионов единиц в 2023 году. «Преимущество России над Украиной в плане имеющихся артиллерийских боеприпасов, вероятно, продолжит расти в 2024 году», — сказано в отчете.

По оценке Службы внешней разведки Эстонии, эта тенденция сохранится, если страны Запада не смогут быстро увеличить производство и поставку артиллерийских боеприпасов Украине. Подчеркивается, что рост западных производственных мощностей по сравнению с российскими значительно медленнее. Кроме того, Эстония ожидает, что разрыв в имеющихся артиллерийских снарядах между Украиной и Россией еще больше увеличится в этом году.

Ранее эстонский министр обороны Ханно Певкур заявил, что страна продолжит подготовку к возможному нападению России. Как он утверждал, Эстония не отступит от идеи создания линии обороны, которая подразумевает среди прочего строительство 600 бункеров на границе с РФ.

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      Кристина Есикова
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