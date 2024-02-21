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15:16, 21 февраля 2024Бывший СССР

В МИД оценили последствия Евромайдана для Украины

Захарова: события Евромайдана не приблизили Украину к демократии и прогрессу

Фото: Unsplash

События госпереворота на Украине в 2014 году, известного как Евромайдан, не приблизили страну к демократии и прогрессу. Такие последствия назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«"Евромайдан" не приблизил Украину к демократии и прогрессу. Совершив госпереворот, националисты и те политические силы, которые их поддерживали, окончательно завели ситуацию в тупик, поставив страну и ее граждан на край пропасти», — отметила она.

Ранее экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что западные спецслужбы зимой 2014 года влияли на события на киевском майдане. По его словам, их целью было оторвать Киев от Москвы.

Массовые протестные акции, известные как Евромайдан, проходили зимой 2013-2014 годов и закончились свержением экс-президента Украины Виктора Януковича, который бежал в Россию. В ходе столкновений протестующих и силовиков в Киеве лишились жизни более 100 человек.

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      Кристина Есикова
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