В МИД России обвинили Киев в торговле вещами погибших российских солдат

Захарова: Киев торгует вещами погибших российских солдат

Киев не гнушается торговать вещами погибших российских солдат, в частности, их личными документами. В этом украинские власти обвинила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщается на сайте дипведомства.

«Как недавно выяснилось, глубина их морального падения такова, что они не гнушаются приторговывать вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы — паспорта и военные билеты», — заявила она.

Захарова также отметила, что достоверно известно о случаях торговли вещами, ранее принадлежавшими российским военным, погибшим на поле боя. Так, по ее словам, этим занимался один из жителей города Джилонга в австралийском штате Виктория.

Ранее Мария Захарова заявила, что атаки ВСУ по мирным жителям являются вымещением злобы за провалы в бою. Она также напомнила об ударах ВСУ по Белгороду, которые произошли 15 февраля.