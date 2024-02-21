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15:17, 21 февраля 2024Бывший СССР

В МИД назвали атаки ВСУ по мирным жителям вымещением злобы за провалы в бою

Захарова: ВСУ атакуют мирных жителей, вымещая злобу за провалы на поле боя

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют мирных жителей российских регионов, чтобы выместить злобу за провалы на поле боя. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, сообщается на сайте дипведомства.

«Сегодня украинские неонацисты не прекращают бить из западного оружия по мирным жителям российских регионов. Терпя провал за провалом на поле боя, яркое подтверждение чему недавнее освобождение Авдеевки, они вымещают свою злобу на ни в чем не повинных людях», — отметила она.

В частности, Захарова напомнила об ударах ВСУ по Белгороду. Так, 15 февраля средства противовоздушной обороны сбили над российским городом 14 снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Ранее Мария Захарова призвала серьезно относиться к заявлениям Киева о ядерном оружии. По ее словам, идея возвращения Украине статуса ядерной державы не дает покоя властям республики.

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      Александр Курбатов
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