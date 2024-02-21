В МИД заявили о понимании Западом невозможности нанести поражение России

Захарова: в Европе и США начинают понимать невозможность нанести поражение РФ

Запад начинает понимать невозможность нанести поражение России. Об этом в комментарии министерства иностранных дел России об украинском кризисе, опубликованном на сайте ведомства, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что на недавно прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности все дискуссии по Украине свелись к тому, как избежать провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

«От былого оптимизма западников не осталось и следа. Если год назад они были полны уверенности в скорой победе своих киевских марионеток, то на этот раз едва скрывали скепсис и пессимизм. Видимо, в Европе и США начинают понимать невозможность нанести поражение России», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова прокомментировала взятие российскими военными Авдеевки. По ее словам, именно поэтому всех недругов России «так и корежит».