Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:19, 21 февраля 2024Мир

В МИД заявили о понимании Западом невозможности нанести поражение России

Захарова: в Европе и США начинают понимать невозможность нанести поражение РФ

Фото: Reuters

Запад начинает понимать невозможность нанести поражение России. Об этом в комментарии министерства иностранных дел России об украинском кризисе, опубликованном на сайте ведомства, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что на недавно прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности все дискуссии по Украине свелись к тому, как избежать провала Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

«От былого оптимизма западников не осталось и следа. Если год назад они были полны уверенности в скорой победе своих киевских марионеток, то на этот раз едва скрывали скепсис и пессимизм. Видимо, в Европе и США начинают понимать невозможность нанести поражение России», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова прокомментировала взятие российскими военными Авдеевки. По ее словам, именно поэтому всех недругов России «так и корежит».

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Теперь пускай худеют». Володин заявил о возвращении России рыбы, десятилетиями поедавшейся англичанами

      Режиссер Грета Гервиг стала женщиной года по версии Time

      Великобритания ввела санкции против тюремщиков Навального

      На Украине резко увеличилось число мошенничеств

      В России связали фейк о банкротстве СПБ Биржи с попыткой манипулировать акциями

      В Госдуме призвали защитить интересы добросовестных клиентов Киви Банка

      В России отреагировали на согласование Евросоюзом 13-го пакета санкций

      Беременная москвичка попала в больницу с огнестрельным ранением из-за сумочки

      В МИД России обвинили Киев в торговле вещами погибших российских солдат

      Одесский горсовет решил не менять русские названия улиц

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше