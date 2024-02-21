В МИД заявили об отсутствии гарантий для Украины в соглашениях по безопасности

Захарова: в соглашениях Украины и Запада о безопасности нет речи о гарантиях

В соглашениях Украины и Запада о гарантиях безопасности для Украины нет речи о гарантиях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

Захарова прокомментировала заключение Украиной двусторонних соглашений по безопасности с Великобританией, Францией и Германией. По ее мнению, было бы преувеличением называть данные соглашения гарантиями безопасности.

«Данные соглашения на Украине уже окрестили "гарантиями безопасности", хотя о "гарантиях" во всех трех документах нет и речи», — заявила пресс-секретарь МИД. Она подчеркнула, что в соглашениях лишь констатируются более ранние обещания западных политиков, и ничего нового не предлагается. Захарова добавила, что цена гарантий стран Запада хорошо известна.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила о возможном подписании договора в сфере безопасности с США до саммита НАТО в июле. Однако, по ее словам, украинская сторона сейчас сфокусирована на голосовании Конгресса США за пакет помощи, поскольку это является вопросом выживания.