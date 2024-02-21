В новый список антироссийских санкций включат китайские компании

В список санкций ЕС против России войдут три китайские компании

В новый список антироссийских санкций ЕС в том числе войдут китайские компании. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники.

Среди фирм, которые включат в санкционный список против России, оказались Guangzhou Ausay Technology, Shenzhen Biguang Trading, а также Yilufa Electronics.

Помимо этого, ограничения введут в отношении министра обороны Северной Кореи Кан Сун Нама за «поставку баллистических ракет Москве», а также российских компаний, которых Брюссель подозревает в импорте боеприпасов из КНДР. Северокорейскому лидеру, в частности, заморозили активы и запретили выдавать визы ЕС.

21 февраля послы стран Евросоюза согласовали 13-й пакет санкций против России. В санкционный список будут добавлены около 200 юридических и физических лиц. Однако новых секторальных санкций не предусмотрено.

Бельгийское представительство в Совете Евросоюза сообщило, что 13-й пакет станет одним из самых обширных.