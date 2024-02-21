В России повторно попытаются продать крупнейшего производителя спирта

Росимущество проведет повторные торги по продаже «Росспиртпрома»

Росимущество повторно попытается продать крупнейшего в России производителя и поставщика спирта «Росспиртпрома». Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет РИА Новости.

«В настоящий момент проводятся мероприятия по подготовке к повторным торгам», — заявили в ведомстве, добавив, что более подробная информация о процедуре появится позже. Первоначальный аукцион по продаже акций предприятия должен был быть проведен 24 января. Росимущество сообщило об отмене торгов 17 января из-за отсутствия заявок от желающих выкупить компанию.

Росимущество оценило рыночную стоимость акций «Росспиртпрома» в 10,61 миллиарда рублей. Приватизировать компанию осенью 2023 года предложил министр финансов Антон Силуанов. Он объяснил, что продажа частному бизнесу позволит предприятию проводить более гибкую маркетинговую позицию, лучше управлять рентабельностью продаж и иметь возможность оперативно принимать решения по значимым сделкам. Доля «Росспиртпрома» на рынке падает, в 2022 году она составила 46,6 процента, в 2023 — уже 42,5 процента.

