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20:45, 21 февраля 2024Наука и техника

В России рассказали о дронах для «обмана» РЭБ противника

Командир Омут: российские военные используют дроны для обмана РЭБ противника

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные начали использовать квадрокоптеры, у которых постоянно меняется частота управления в ходе полета, что позволяет «обманывать» средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Об этом командир одного из подразделений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Омут рассказал ТАСС.

«На данный момент мы их на голову выше и по количеству, и по качеству, и по всяким инновационным разработкам. Введение системы ППРЧ — псевдослучайной перестройки рабочей частоты. Это значит, что в момент полета у дрона частота, на которой он работает, меняется в онлайн-режиме, скачет, и если у противника есть РЭБ, — а вся РЭБ на какие-то определенные диапазоны частот работает — [то ей] сложнее противодействовать дрону», — сказал собеседник агентства.

По его словам, у российских военных недавно появилась подобная система, а у противника таких изделий не замечали. Он добавил, что российские специалисты также первыми начали тестировать системы искусственного интеллекта для управления FPV-дронами.

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Командир объяснил, что в программное обеспечение дронов вводят типовые изображения распространенных целей. В полете аппарат сканирует местность, а после нахождения похожего объекта дрон оповещает оператора и фиксируется на цели.

Также Омут отметил, то благодаря ретрансляторам максимальная дальность работы дронов увеличилась примерно до 25 километров, а наиболее распространенная рабочая дистанция — до 10 километров.

Ранее в феврале в Минобороны России сообщили, что разведывательные беспилотники, применяемые Российской армией в зоне специальной военной операции, имеют возможность увидеть цели на расстоянии до 25 километров.

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      Даниил Иринин
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