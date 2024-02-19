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11:21, 19 февраля 2024Наука и техника

Стали известны возможности российских разведывательных БПЛА в зоне СВО

МО РФ: БПЛА в зоне СВО позволяют разглядеть цели на расстоянии до 25 километров

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), применяемые Российской армией в зоне специальной военной операции (СВО), имеют возможность увидеть цели на расстоянии до 25 километров. Об этом ТАСС стало известно от Минобороны (МО) России.

БПЛА используются для поддержки артиллерии — в частности, для обнаружения целей и корректировки огня.

«Камера [БПЛА] обладает 200-кратным увеличением, то есть не нужно "птицу" удалять от себя далеко, отвел и разглядывай линию фронта. Можно увидеть в порядка 20-25 километров силуэты, цели, машины», — сказал оператор беспилотника с позывным Мороз.

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Военный добавил, что новые беспилотники позволяют Российской армии уничтожать все больше украинской военной техники.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу «ослепить глаза» российских войск — разведывательные дроны Zala и «Орлан».

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      Иван Потапов
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