Стали известны возможности российских разведывательных БПЛА в зоне СВО

МО РФ: БПЛА в зоне СВО позволяют разглядеть цели на расстоянии до 25 километров

Разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), применяемые Российской армией в зоне специальной военной операции (СВО), имеют возможность увидеть цели на расстоянии до 25 километров. Об этом ТАСС стало известно от Минобороны (МО) России.

БПЛА используются для поддержки артиллерии — в частности, для обнаружения целей и корректировки огня.

«Камера [БПЛА] обладает 200-кратным увеличением, то есть не нужно "птицу" удалять от себя далеко, отвел и разглядывай линию фронта. Можно увидеть в порядка 20-25 километров силуэты, цели, машины», — сказал оператор беспилотника с позывным Мороз.

Военный добавил, что новые беспилотники позволяют Российской армии уничтожать все больше украинской военной техники.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу «ослепить глаза» российских войск — разведывательные дроны Zala и «Орлан».