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09:09, 21 февраля 2024Россия

В российском городе водитель силой затащил девушку в авто и скрылся

В Новосибирске водитель силой затащил девушку в автомобиль и скрылся

Кадр: Telegram-канал «АСТ-54 Black»

Водитель силой затащил девушку в автомобиль Honda Accord и скрылся в Новосибирске. Об этом сообщил портал Ngs.ru.

В соцсетях распространился видеоролик, на котором видно, как горожанин хватает прохожую и волочит к машине. Россиянка попыталась вырваться, но встретила отпор. Других подробностей о происшествии не поступало.

После публикации ролика в новосибирской полиции начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что житель Кемерова два часа избивал жену, а затем выбросил ее из окна.

Россиянку доставили в больницу для оказания помощи.

Еще раньше житель Калининграда избил жену в коридоре лицея на глазах у девятилетнего сына с пороком сердца.

Супруги решили развестись и пытались разобраться, с кем из них должен остаться ребенок.

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      Анна Щербакова
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