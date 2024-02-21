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10:25, 21 февраля 2024Россия

В российском регионе захотели установить памятник бойцам СВО в каске солдат СС

В Ростовской области представили проект памятника бойцам СВО в каске солдат СС
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Памятник бойцам специальной военной операции (СВО) в каске М42, которую носили бойцы Вермахта и СС во времена Великой Отечественной войны, захотели установить в Ростовской области. Об этом сообщает сетевое издание «Ростов-на-Дону Онлайн».

На опубликованном в Telegram-канале администрации Азовского района эскизе монумента изображена мужская фигура с автоматом Калашникова, в наплечнике и в каске с характерным для М42 конусным назатыльником, предназначенным для защиты ушей от удара звуковой волны и осколков.

После того как на каску обратили внимание жители района, местные власти заявили, что эскиз стал результатом технической ошибки. Там также заверили, что итоговый вид памятника будет отличаться от представленного изображения.

Ранее участники СВО из Ростовской области потребовали снести установленный в областном центре памятник писателю и сатирику Михаилу Жванецкому. На видеозаписи один из бойцов называет Жванецкого русофобом и заявляет, что сатирик «мечтал, чтобы страна превратилась в руины, а все, что нам дорого, исчезло». Памятник Жванецкому был установлен в Ростове-на-Дону 13 февраля в честь 90-летия со дня его рождения.

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      Алан Босиков
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