Бойцы СВО потребовали снести появившийся в России памятник сатирику-«русофобу»

Бойцы СВО потребовали снести установленный в Ростове-на-Дону памятник Жванецкому

Участники специальной военной операции (СВО) из Ростова-на-Дону потребовали снести недавно установленный в городе памятник писателю и сатирику Михаилу Жванецкому. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV» и публикует видеообращение бойцов.

На видео один из мужчин называет Жванецкого русофобом и заявляет, что сатирик не является патриотом. «Он мечтал, чтобы страна превратилась в руины, а все, что нам дорого, исчезло», — пояснил он. Инициаторы установки памятника сатирику оскорбили российский народ и «плюнули на могилы наших павших братьев», — заключил боец СВО.

Канал также публикует фрагмент выступления Жванецкого, в котором писатель заявляет о практически полном отсутствии разницы между «этой мирной жизнью и окопом» и вызывает овацию публики. Далее сатирик указывает на такие, по его мнению, преимущества жизни «в окопе», как возможность «там где-то грабануть» и «где-то там с кем-то переспать». «Моя мечта: разровнять место, где была Россия и построить что-то новое», — говорит Жванецкий на приведенном фрагменте.

Памятник Жванецкому открыли в Ростове-на-Дону 13 февраля в честь 90-летия со дня его рождения.

В ноябре 2023 года в Ростове-на-Дону открыли памятник барону Петру Врангелю. Это вызвало критику со стороны левых политических сил. В КПРФ открытие памятника одному из лидеров Белого движения назвали провокацией, а в партии В партии «Справедливая России — Патриоты — За правду» призвали демонтировать монумент. Бюст снесли через три недели после открытия.