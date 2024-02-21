В Санкт-Петербурге велосипедист попал под снегоуборочную машину

78.ru: в Санкт-Петербурге пьяный велосипедист попал под снегоуборочную машину

Пьяный велосипедист попал под снегоуборочную машину на Каменоостровском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

По сведениям телеканала, горожанина с многочисленными травмами доставили в больницу. Других подробностей о состоянии пострадавшего издание не привело.

До этого сообщалось, что в Челябинске мужчины облили пивом водителя трамвая и сломали ему очки.

Сотрудники полиции начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

Еще раньше стало известно, что в Петербурге пьяный водитель каршеринга устроил заезд на Дворцовой площади.

Машину изъяли и доставили на спецстоянку, нарушителя отвезли в полицейский участок.