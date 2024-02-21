Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:07, 21 февраля 2024Россия

В Санкт-Петербурге велосипедист попал под снегоуборочную машину

78.ru: в Санкт-Петербурге пьяный велосипедист попал под снегоуборочную машину

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Пьяный велосипедист попал под снегоуборочную машину на Каменоостровском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

По сведениям телеканала, горожанина с многочисленными травмами доставили в больницу. Других подробностей о состоянии пострадавшего издание не привело.

До этого сообщалось, что в Челябинске мужчины облили пивом водителя трамвая и сломали ему очки.

Сотрудники полиции начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

Еще раньше стало известно, что в Петербурге пьяный водитель каршеринга устроил заезд на Дворцовой площади.

Машину изъяли и доставили на спецстоянку, нарушителя отвезли в полицейский участок.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года. Что не устраивает немецкую общину полуострова?

      Запад потребовал от Украины список целей на территории России. НАТО начала сомневаться в целесообразности ударов Киева

      Назван возможный покупатель российских активов Danone

      Российской журналистке продлили арест за связи с иностранной организацией

      Россиянам назвали неочевидный способ увеличить продолжительность жизни

      В Санкт-Петербурге велосипедист попал под снегоуборочную машину

      Пожилой мужчина нашел загадочного «инопланетного червя» после снегопада

      Продюсер Витаса объяснил отсутствие концертов певца в России

      Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну

      В Раде раскритиковали генералов ВСУ за неумение вести оборонительные операции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше