Россияне облили пивом водителя трамвая и сломали ему очки из-за замечания

В Челябинске мужчины облили пивом водителя трамвая и сломали ему очки

В Челябинске компания людей напала на водителя трамвая из-за замечания. Мужчины облили его пивом и сломали очки, сообщили в управлении МВД по российскому региону, пишет Ura.ru.

По информации министерства, группа людей распивала алкогольные напитки и громко ругалась на остановке «Тепличная», из-за чего водитель трамвая сделал им замечание. Впоследствии мужчины напали на него, после чего на место случившегося пришлось вызвать другого сотрудника, который угнал вагон трамвая в депо.

«Сообщение поступало. Сотрудники полиции еще работают на месте, выясняют все обстоятельства происшествия», — сообщили в МВД.

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